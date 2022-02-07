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7 февраля, 23:26

Главный тренер УНИКСа: «Это победа характера, которую мы заслужили»

Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (105: 103 3ОТ).

«Это важная победа, потому что в лиге сейчас все очень близко расположены в таблице. По ходу матча мы вели 17 очков, но упустили перевес и потеряли из-за травмы Лоренцо Брауна. Тем не менее, во второй половине мы показывали хороший баскетбол и имели все шансы победить в основное время, но промазали свои броски и трижды сфолили. Это победа характера, которую мы заслужили», — цитирует тренера сайт казанцев.

УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, команда одержала 11 побед при двух поражениях. ЦСКА идет на третьем месте, потерпев четыре поражения в 13 играх.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=0702
БК УНИКС
БК ЦСКА
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