Главный тренер УНИКСа: «Это победа характера, которую мы заслужили»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА (105: 103 3ОТ).

«Это важная победа, потому что в лиге сейчас все очень близко расположены в таблице. По ходу матча мы вели 17 очков, но упустили перевес и потеряли из-за травмы Лоренцо Брауна. Тем не менее, во второй половине мы показывали хороший баскетбол и имели все шансы победить в основное время, но промазали свои броски и трижды сфолили. Это победа характера, которую мы заслужили», — цитирует тренера сайт казанцев.

УНИКС возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, команда одержала 11 побед при двух поражениях. ЦСКА идет на третьем месте, потерпев четыре поражения в 13 играх.