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7 февраля, 23:33

Пойтресс прокомментировал сложную победу «Зенита» над «Калевом»

Тимур Ганеев
Корреспондент

Форвард «Зенита» Алекс Пойтресс рассказал о гостевой победе над эстонским «Калевом» в рамках Единой лиги ВТБ (75:74).

«Это был отличный командный успех, — отметил «СЭ» Алекс Пойтресс. — Все игроки активизировались в решающие минуты, показав классный баскетбол. Я набрал 21 очко, став самым результативным в команде, но отмечу моих партнеров. Они отдавали мне великолепные передачи. Хорошо, что выстояли в концовке и покидаем Таллин в хорошем настроении. Будем с нетерпением ждать нашей следующей игры».

В четверг, 10 февраля сине-бело-голубые сыграют с берлинской «Альбой» в рамках регулярного сезона Евролиги.

БК Зенит
БК Калев
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