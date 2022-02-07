Пойтресс прокомментировал сложную победу «Зенита» над «Калевом»

Форвард «Зенита» Алекс Пойтресс рассказал о гостевой победе над эстонским «Калевом» в рамках Единой лиги ВТБ (75:74).

«Это был отличный командный успех, — отметил «СЭ» Алекс Пойтресс. — Все игроки активизировались в решающие минуты, показав классный баскетбол. Я набрал 21 очко, став самым результативным в команде, но отмечу моих партнеров. Они отдавали мне великолепные передачи. Хорошо, что выстояли в концовке и покидаем Таллин в хорошем настроении. Будем с нетерпением ждать нашей следующей игры».

В четверг, 10 февраля сине-бело-голубые сыграют с берлинской «Альбой» в рамках регулярного сезона Евролиги.