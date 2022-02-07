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7 февраля, 23:07

Форвард УНИКСа — о победе над ЦСКА: «Невероятно тяжелая борьба»

Форвард УНИКСа поделился эмоциями после победы над ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Форвард УНИКСа О Джей Мэйо поделился эмоциями после победы в третьем периоде над ЦСКА (105:103) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Невероятно тяжелая борьба! Сегодня мы были настоящей командой: верили в себя и в успех до конца!» — цитирует игрока сайт казанцев.

Победу УНИКСу принес как раз О Джей Мэйо, который совершил точный бросок за секунду до окончания третьего овертайма.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=0702
БК УНИКС
БК ЦСКА
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