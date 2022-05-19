Перасович: «Важно завершить сезон на мажорной ноте»

Главный тренер УНИКС Велимир Перасович перед стартом серии за 3-е место в плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива» отметил важность настроя и мотивации.

«Конечно, после поражения в полуфинальной серии нам будет непросто выходить на матчи за 3-е место, поскольку мы планировали быть в финале и бороться за титул Единой лиги ВТБ. Сейчас нам крайне важно сохранить настрой и мотивацию, чтобы добыть бронзовые медали для клуба и завершить сезон на мажорной ноте!» — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Первый матч в серии состоится сегодня, 19 мая. Начало игры — 19.30 по московскому времени.