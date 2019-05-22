Антон Понкрашов: "Чтобы выйти в финал, от УНИКСа нужны максимальная самоотдача и безукоризненное выполнение тренерского плана"

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов перед полуфинальной серией против "Химок"​ отметил, что будет важно сыграть против Алексея Шведа с максимальной концентрацией. Также он назвал необходимые для выхода в финал ингредиенты.

– Мы прекрасно понимаем, что нас ждет очень серьезный соперник, – цитируют "Известия" Понкрашова. – Главная звезда этой команды – Алексей Швед, который на сегодняшний момент показывает сумасшедший уровень баскетбола. Наша задача: постараться сыграть против него с максимальной концентрацией, не думать о серии в целом, а настраиваться на каждую игру в отдельности. Чтобы выйти в финал, от нас нужны максимальная самоотдача и безукоризненное выполнение тренерского плана. Необходимо навязать жесткую борьбу "Химкам" и верить в себя.