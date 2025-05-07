Пистиолис: «В нападении ЦСКА нужно играть более разумно, потому что сложно рассчитывать на победу, набирая 67 очков»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу над УНИКС (67:56) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии стал 1-0 в пользу московской команды.

«Счет в серии всего 1-0. В то же время на площадку вышли две лучшие обороняющийся команды лиги. Мы были стабильны в защите и в борьбе на щитах. В нападении нужно играть более разумно, потому что довольно сложно рассчитывать, что ты будешь побеждать каждый раз, набрав 67 очков», — цитирует пресс-служба клуба Пистиолиса.

Второй матч между ЦСКА и УНИКС состоится 8 мая в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

В другой полуфинальной серии «Зенит» переиграл «Локомотив-Кубань» в первом матче — 106:79.