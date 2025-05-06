Баскетбол
6 мая, 21:58

ЦСКА победил УНИКС в первом матче полуфинальной серии

Руслан Минаев
Михаил Беленицкий и Мело Тримбл.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

ЦСКА дома обыграл УНИКС в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 67:56.

У армейцев самым результативным игроком стал Каспер Уэйр — 16 очков. У казанцев 16 очков на счету Маркоса Найта и Исмаэля Бако.

ЦСКА повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 8 мая в Москве.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 67:56 (15:9, 21:12, 11:17, 20:18)

Ц: Уэйр (16), Джекири (15), Тримбл (11)

У: Бако, Найт (оба — 16).

6 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 1-0

БК УНИКС
БК ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zamo

    Интересно Путенко наняли на всю серию тянуть УНИКС за уши в финал?!

    06.05.2025

  • Спринт

    Горе-спецурик Минай - правильный счет по четвертям (15:9, 21:12, 11:15, 20:20).

    06.05.2025

  • Спринт

    Все всегда играют так, как позволяет соперник. Аксиома спорта вечна и неотвратима.

    06.05.2025

  • Alexey Tarasov

    ЦСКА с ПОБЕДОЙ:thumbsup:МОЛОДЦЫ:v:???начало положено:point_up:??вперёд к Финалу:100:ЦВБП

    06.05.2025

  • Спринт

    Истинных цеэсковцев с победным почином! Так и должно играть в олимпийке в защите, не давая соперникам ни метра площадки, ни единого свободного броска, без сопротивления. Лучший в матче "малыш" Уэйр, который был вессьма полезен на всех сторонах площадки. В этой паре определется победитель Кубка этого сезона. И им будет родной ЦСКА!

    06.05.2025

  • belaruss

    Ужасно незрелищный матч с парадом ошибок с обеих сторон, как может полуфиналист чемпионата забивать одну трешку из 20?Любая дворовая команда и то больше наколотит

    06.05.2025

  • ну я

    Мне думается, что если на следующую игру Рейнольдс выйдет с травматом и начнёт шмалять по соперникам, то судьи и на это закроют глаза...

    06.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    просто урод

    06.05.2025

  • protch

    За татарцев играет некто Найт, человек без шеи с характерным чепчиком на шарообразной голове. Не кажется ли уважаемым пользователям С-Э, что это переодетая Дианка Шнайдер?

    06.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    надрали пасть пучеглазому

    06.05.2025

