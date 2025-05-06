ЦСКА победил УНИКС в первом матче полуфинальной серии

ЦСКА дома обыграл УНИКС в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 67:56.

У армейцев самым результативным игроком стал Каспер Уэйр — 16 очков. У казанцев 16 очков на счету Маркоса Найта и Исмаэля Бако.

ЦСКА повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 8 мая в Москве.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 67:56 (15:9, 21:12, 11:17, 20:18)

Ц: Уэйр (16), Джекири (15), Тримбл (11)

У: Бако, Найт (оба — 16).

6 мая. Москва. «Мегаспорт».

Счет в серии: 1-0