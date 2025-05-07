Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

7 мая, 05:56

Корстин: «УНИКС сыграл против ЦСКА ниже своих возможностей по реализации трехочковых и штрафных бросков»

Евгений Козинов
Корреспондент

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА над УНИКС (67:56) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Сегодня ЦСКА победил заслуженно, домашняя площадка помогла армейцам сыграть более уверенно, они выглядели более сплоченной командой. У УНИКСа два новых игрока, которые совсем недавно пополнили ряды казанской команды, конечно, я думаю, что им не хватило времени, чтобы вписаться в философию командной игры. Думаю, что эта серия только начинается, эта игра не показательная, матч был нерезультативным», — цитирует ТАСС Корстин.

Центровой ЦСКА Тонье Джекири (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа.ЦСКА и «Зенит» выдали сверхуверенный старт. УНИКС и «Локо» в нокдауне?

Также она отметила, что казанская команда сыграла ниже своих возможной в первом матче, но надеется на красивую и яркую игру в следующих встречах.

«УНИКС, наверное, сыграл ниже своих возможностей именно по реализации трехочковых и штрафных бросков, но думаю, что вся борьба еще впереди. Надеюсь, что впереди нас ждет много красивого и яркого баскетбола», — добавила Корстин

Второй матч состоится в четверг, 8 мая, в Москве. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

В другой полуфинальной серии «Зенит» выиграл у «Локомотива-Кубани» в первом матче — 106:79.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Илона Корстин
Читайте также
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Пушков заявил о риске тюремного заключения Обамы
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Трамп сообщил о возможных переговорах с Мадуро
Популярное видео
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пистиолис: «В нападении ЦСКА нужно играть более разумно, потому что сложно рассчитывать на победу, набирая 67 очков»

Максим Личутин проведет сезон-2025/26 в МБА-МАИ

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости