Корстин: «УНИКС сыграл против ЦСКА ниже своих возможностей по реализации трехочковых и штрафных бросков»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу ЦСКА над УНИКС (67:56) в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Сегодня ЦСКА победил заслуженно, домашняя площадка помогла армейцам сыграть более уверенно, они выглядели более сплоченной командой. У УНИКСа два новых игрока, которые совсем недавно пополнили ряды казанской команды, конечно, я думаю, что им не хватило времени, чтобы вписаться в философию командной игры. Думаю, что эта серия только начинается, эта игра не показательная, матч был нерезультативным», — цитирует ТАСС Корстин.

Также она отметила, что казанская команда сыграла ниже своих возможной в первом матче, но надеется на красивую и яркую игру в следующих встречах.

«УНИКС, наверное, сыграл ниже своих возможностей именно по реализации трехочковых и штрафных бросков, но думаю, что вся борьба еще впереди. Надеюсь, что впереди нас ждет много красивого и яркого баскетбола», — добавила Корстин

Второй матч состоится в четверг, 8 мая, в Москве. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

В другой полуфинальной серии «Зенит» выиграл у «Локомотива-Кубани» в первом матче — 106:79.