Президент УНИКСа считает, что у Кириленко нет альтернативы на посту главы РФБ

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал победу Андрея Кириленко на выборах президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

— За эти пять лет Кириленко стал опытным управленцем, — сказал Богачев «Известиям». — Мне приятно, что наш выдающийся спортсмен так быстро смог переквалифицироваться в мудрого специалиста. Он много внимания уделяет развитию детского баскетбола. Когда мы обращаемся к нему с просьбами — он поддерживает. Понятно, что не всё идеально. Есть сложности, особенно сейчас, в условиях пандемии коронавируса, но я не вижу альтернативы Кириленко.

В четверг Кириленко уверенно выиграл выборы у экс-тренера «Восток-65» Эдуарда Сандлера: 109 голосов делегатов против 16.