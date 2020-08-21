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Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Президент УНИКСа считает, что у Кириленко нет альтернативы на посту главы РФБ

13:42
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Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал победу Андрея Кириленко на выборах президента Российской федерации баскетбола (РФБ).

— За эти пять лет Кириленко стал опытным управленцем, — сказал Богачев «Известиям». — Мне приятно, что наш выдающийся спортсмен так быстро смог переквалифицироваться в мудрого специалиста. Он много внимания уделяет развитию детского баскетбола. Когда мы обращаемся к нему с просьбами — он поддерживает. Понятно, что не всё идеально. Есть сложности, особенно сейчас, в условиях пандемии коронавируса, но я не вижу альтернативы Кириленко.

В четверг Кириленко уверенно выиграл выборы у экс-тренера «Восток-65» Эдуарда Сандлера: 109 голосов делегатов против 16.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1050806/timur-ganeev/vtoroi-poshel-pochemu-kirilenko-pereizbran-prezidentom-rfb

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