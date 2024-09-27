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Сегодня, 08:19

Представитель Алексея Шведа направил адвокатский запрос на имя Александра Бастрыкина

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото CBA

Как стало известно «СЭ», лучший российский баскетболист последнего десятилетия Алексей Швед не намерен мириться с приговором Пресненского районного суда города Москвы, который приговорил одного из нападавших на призера Олимпийских игр на три года.

Время, проведенное в СИЗО, будет засчитано как день за полтора — то есть в мае 2025-го Юсуф Мирашуров выйдет на свободу.

Шведа и его представителей беспокоит, почему три фигуранта дела, которым изначально было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам), в итоге проходили по нему в качестве свидетелей (и не явились в суд дать показания).

Адвокат Шведа Александр Бойков направил адвокатский запрос на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, попросив руководителя СК информировать представителя потерпевшего об изменениях после того, как 16 сентября 2024 года Бастрыкин вновь запросил от своих подчинённых доклад по делу (после ряда сюжетов в федеральных медиа).

Подробнее о деле Шведа можно прочитать тут.

Алексей Швед. «О прекращении эпизода по хулиганству мы узнали только под занавес следствия». Слова адвоката Алексея Шведа

Алексей Швед
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