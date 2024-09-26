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«Фенербахче» отказался отправлять игроков в сборную Турции из-за скандала с главным тренером

Алина Савинова
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Эргин Атаман.
Фото Global Look Press

«Фенербахче» не станет отправлять баскетболистов в сборную Турции из-за действий главного тренера «Панатинаикоса» и национальной команды Эргина Атамана во время предсезонного матча.

После товарищеской встречи между «Панатинаикосом» и «Галатасараем» 24 сентября 58-летний специалист сделал жест «3-1», тем самым намекнув на результат недавнего футбольного матча «Фенербахче» — «Галатасарай», в котором победа осталась за «львами».

Данный поступок возмутил болельщиков «Фенербахче», после чего тренер принес извинения, отметив, что у него не было намерения оскорбить какое-либо сообщество.

Тем не менее в баскетбольном «Фенербахче» заявили, что не будут отправлять спортсменов в мужскую сборную на время пребывания Атамана на посту главного тренера, несмотря на его извинения.

«Национальная сборная — это наша команда. Каждый человек, входящий в эту команду, должен осознавать эту ситуацию и нести за нее ответственность. Этот поступок является величайшим неуважением к нашему сообществу, к престижу тренера национальной сборной и даже к нашей стране ради того, чтобы заслужить расположение общества», — говорится в заявлении клуба.

Атаман является главным тренером сборной Турции по баскетболу с 2022 года. «Панатинаикос» он возглавляет с 2023-го.

Баскетбол
БК Фенербахче
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