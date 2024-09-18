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Сегодня, 09:08

Алексей Швед проведет второй сезон в «Шаньси»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Алексей Швед продолжит выступать за «Шаньси Лунгс» и в ближайшее время продлит контракт с клубом из Тайюань на сезон-2024/25.

Серьезный интерес к российскому защитнику проявлял «Шанхай Шаркс». Однако клуб из финансового центра Китая мог подписать Шведа только в том случае, если от его услуг откажется «Шаньси» (согласно правилам по переходам в CBA). В «Лунгс» же решили сохранить своего лидера.

В своем первом сезоне в чемпионате Китая бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги вывел команду с небольшим бюджетом в плей-офф, сделав 10 трипл-даблов и 14 дабл-даблов. Причем почти всю концовку сезона россиянин провел с незалеченной травмой. Также Швед успел установить рекорд CBA: шесть точных трехочковых за одну четверть.

Баскетбол
Алексей Швед
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