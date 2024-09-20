Генменеджер «Црвены Звезды» — о переходе клуба из ОАЭ в Адриатическую лигу: «Дубай, возможно, является новым центром мира»

Генеральный менеджер «Црвены Звезды» Неманя Василевич в интервью «СЭ» поделился целями белградского гранда на новый сезон.

— Этим летом вы также подписали Коди Миллера-Макинтайра и Айзейю Кэнана. Означает ли это, что у команды есть цель выйти в плей-офф Евролиги?

— Мы подписали действительно хороших игроков, серьезно обновили состав. Я думаю, что в новом сезоне наша команда стала сильнее, чем была в прошлом. Но наша концепция заключается в том, чтобы идти от игры к игре, а не ставить глобальных задач. В Евролиге действительно высочайшая конкуренция. Каждый год в турнире появляется все больше и больше сильных команд, способных бороться за место в плей-офф. Если посмотреть подписания наших конкурентов, то можно смело сказать, что они тоже усилились, подобрали очень глубокие ростеры.

Мы просто надеемся, что у игроков будет минимальное количество травм и они будут здоровы. Это будет долгий сезон. В Адриатической лиге (ABA) количество команд увеличилось с 14 до 16, а это значит, что у нас будут дополнительные четыре игры. Так что посмотрим, как все сложится, но мы надеемся сделать что-то особенное для наших болельщиков.

— Вы затронули тему расширения ABA, где в новом сезоне дебютирует БК «Дубай». Как вы относитесь к этой идее?

— Мы были открыты для этой идеи с самого первого дня, с тех пор как услышали о проекте из ОАЭ. И мы рады, что БК «Дубай» вступил в лигу ABA (сыграем с ними в матче открытия). Дубай, возможно, является новым центром мира. И это действительно очень хороший рынок для продвижения баскетбола. Я думаю, что вступление «Дубая» в АBA — только первый шаг. Постепенно планы клубов из этой страны будут глобальнее и глобальнее. Вы же знаете, что НБА присутствует на этом рынке?

— Недавно в «Дубай» перешел Давис Бертанс.

— Да, верно. И это действительно удивительный трансфер, но я скорее говорю о том, что НБА регулярно проводит свои матчи в ОАЭ. А, например, этим летом тут играли сборные США и Сербии. И арена была под завязку на этот товарищеский матч. Это говорит о том, что там есть интерес к масштабным спортивным событиям. Плюс есть отличная инфраструктура, отличные условия для игроков. Так что почти не сомневаюсь, что лига приняла верное решение, чтобы принять в свои ряды команду из Дубая.