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«Бруклин» обыграл «Майами», «Милуоки» уступил «Мемфису»

«Бруклин» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Бруклин» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:95.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 23 очка.

В параллельном матче «Милуоки» уступил «Мемфису» — 102:127. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл, набрав 30 очков и 11 подборов.

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Бруклин» — 95:110 (25:27, 21:40, 22:29, 27:14)

Май: Адебайо (14), Струс, Хирро (оба — 13)

Б: Дюрант (23), Карри (17), Драммонд (13 + 11 подборов)

27 марта. Майами. «FTX Arena».

«Мемфис» — «Милуоки» — 127:102 (32:28, 27:18, 39:33, 29:23)

Мем: Мелтон (24), Бэйн (20), Брукс (19)

Мил: Адетокунбо (30 + 11 подборов), Миддлтон (16), Лопес (10)

27 марта. Мемфис. «FedExForum».

«Кливленд» — «Чикаго» — 94:98 (16:28, 19:25, 28:22, 31:23)

К: Гарленд (28), Леверт (17), Маркканен (14)

Ч: Лавин (25), Дерозан (20), Вучевич (16)

27 марта. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Денвер» — «Оклахома» — 113:107 (32:25, 26:24, 29:27, 26:31)

Д: Йокич (35 + 12 подборов), Гордон (20), Бартон (18)

О: Маледон (20), Покушевски (17), Манн (15)

27 марта. Денвер. «Ball Arena».

«Портленд» — «Хьюстон» — 98:115 (28:24, 32:36, 18:25, 20:30)

П: Уотфорд (15 + 10 подборов), Уильямс (15), Юбэнкс (14 + 15 подборов)

Х: Шенгюн (27), Грин (25), Вуд (13)

27 марта. Портленд. «Moda Center».

БК Бруклин Нетс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
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