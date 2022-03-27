«Бруклин» обыграл «Майами», «Милуоки» уступил «Мемфису»
«Бруклин» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:95.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 23 очка.
В параллельном матче «Милуоки» уступил «Мемфису» — 102:127. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл, набрав 30 очков и 11 подборов.
НБА
Регулярный сезон
«Майами» — «Бруклин» — 95:110 (25:27, 21:40, 22:29, 27:14)
Май: Адебайо (14), Струс, Хирро (оба — 13)
Б: Дюрант (23), Карри (17), Драммонд (13 + 11 подборов)
27 марта. Майами. «FTX Arena».
«Мемфис» — «Милуоки» — 127:102 (32:28, 27:18, 39:33, 29:23)
Мем: Мелтон (24), Бэйн (20), Брукс (19)
Мил: Адетокунбо (30 + 11 подборов), Миддлтон (16), Лопес (10)
27 марта. Мемфис. «FedExForum».
«Кливленд» — «Чикаго» — 94:98 (16:28, 19:25, 28:22, 31:23)
К: Гарленд (28), Леверт (17), Маркканен (14)
Ч: Лавин (25), Дерозан (20), Вучевич (16)
27 марта. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Денвер» — «Оклахома» — 113:107 (32:25, 26:24, 29:27, 26:31)
Д: Йокич (35 + 12 подборов), Гордон (20), Бартон (18)
О: Маледон (20), Покушевски (17), Манн (15)
27 марта. Денвер. «Ball Arena».
«Портленд» — «Хьюстон» — 98:115 (28:24, 32:36, 18:25, 20:30)
П: Уотфорд (15 + 10 подборов), Уильямс (15), Юбэнкс (14 + 15 подборов)
Х: Шенгюн (27), Грин (25), Вуд (13)
27 марта. Портленд. «Moda Center».