Со следующего сезона симуляции в НБА будут наказываться штрафным броском

Совет управляющих НБА одобрил два изменения в правилах со следующего сезона.

Как сообщает The Athletic, симуляции по ходу матчей будут наказываться штрафным броском. Также у тренеров появится возможность повторить запрос на просмотр повтора, если в случае с первым пересмотром спорного эпизода по просьбе тренера судьи признают свою неправоту. Ранее было право только на один «челлендж» во время матча.

Сезон-2023/24 в НБА стартует 17 октября 2023 года. Действующим победителем является «Денвер».