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Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком финала НБА

07:22
Яннис Адетокунбо. Фото Twitter
Яннис Адетокунбо. Фото Twitter
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА против «Финикса» (счет в серии — 4-2).

26-летний грек получил награду имени Билла Расселла из рук комиссионера лиги Адама Сильвера во время церемонии награждения «Бакс».

Сегодня, 21 июля «Милуоки» завоевал второй чемпионский титул в истории клуба. Команда стала чемпионом впервые спустя 50 лет.

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Иван Торопцев все материалы автора

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