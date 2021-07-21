Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА против «Финикса» (счет в серии — 4-2).
26-летний грек получил награду имени Билла Расселла из рук комиссионера лиги Адама Сильвера во время церемонии награждения «Бакс».
Giannis Antetokounmpo accepts the 2020-21 Bill Russell #NBAFinals MVP trophy! pic.twitter.com/iCYriEyt76— NBA (@NBA) July 21, 2021
Сегодня, 21 июля «Милуоки» завоевал второй чемпионский титул в истории клуба. Команда стала чемпионом впервые спустя 50 лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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