Адетокунбо повторил рекорд по количеству набранных очков в истории матчей за титул чемпиона НБА
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 50 очков в шестом матче финальной серии плей-офф НБА против «Финикса» (105:98).
Грек повторил рекорд Боба Петтита, который также набрал 50 очков в решающем матче за титул в 1958 году. Тогда Петтит помог завоевать чемпионство «Сент-Луис Хокс» — команде, которая с 1968 года называется «Атлантой».
Most points in a TITLE-CLINCHING GAME— Basketball Reference (@bball_ref) July 21, 2021
t1. Giannis Antetokounmpo, 50 (2021 ?)
t1. Bob Pettit, 50 (1958 ?) https://t.co/3bzIcv2FBn
Сегодня, 21 июля «Милуоки» стал чемпионом НБА во второй раз в истории клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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