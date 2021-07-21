Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Адетокунбо повторил рекорд по количеству набранных очков в истории матчей за титул чемпиона НБА

07:13
Яннис Адетокунбо. Фото Twitter
Яннис Адетокунбо. Фото Twitter
Теги:

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 50 очков в шестом матче финальной серии плей-офф НБА против «Финикса» (105:98).

Грек повторил рекорд Боба Петтита, который также набрал 50 очков в решающем матче за титул в 1958 году. Тогда Петтит помог завоевать чемпионство «Сент-Луис Хокс» — команде, которая с 1968 года называется «Атлантой».

Сегодня, 21 июля «Милуоки» стал чемпионом НБА во второй раз в истории клуба.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио. Где на нее смотреть?
Троих иностранцев задержали в Калининграде за групповое изнасилование
Вильфанд сообщил о «посинении» европейской части РФ на карте прогнозов
Что грозит избившей семилетнего сына Стаса Пьехи женщине
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд