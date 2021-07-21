Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Крис Пол установил необычный рекорд НБА

07:46
Крис Пол. Фото Instagram
Крис Пол. Фото Instagram
Теги:

«Финикс» проиграл «Милуоки» в шестом матче финальной серии НБА. «Бакс» выиграли серию — 4-2.

Как сообщает Bleacher Report, разыгрывающий защитник «Санс» Крис Пол стал первым баскетболистом, проигравшим четыре серии плей-офф, в которых его команда вела 2-0.

Таким образом, 36-летний американец обошел бывшего одноклубника по «Клипперс» Блэйка Гриффина, у которого три такие серии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио. Где на нее смотреть?
Троих иностранцев задержали в Калининграде за групповое изнасилование
Что грозит избившей семилетнего сына Стаса Пьехи женщине
Вильфанд сообщил о «посинении» европейской части РФ на карте прогнозов
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд