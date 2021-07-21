Крис Пол установил необычный рекорд НБА
«Финикс» проиграл «Милуоки» в шестом матче финальной серии НБА. «Бакс» выиграли серию — 4-2.
Как сообщает Bleacher Report, разыгрывающий защитник «Санс» Крис Пол стал первым баскетболистом, проигравшим четыре серии плей-офф, в которых его команда вела 2-0.
Таким образом, 36-летний американец обошел бывшего одноклубника по «Клипперс» Блэйка Гриффина, у которого три такие серии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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