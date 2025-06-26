Гомельский: «В первой десятке только Демин и Флэгг обладают настолько высоким игровым интеллектом»

Баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» отреагировал на выбор Егора Демина восьмым пиком драфта НБА для «Бруклин Нетс».

«Уважаемые и компетентные американские эксперты ошиблись, предполагая, что Демин будет выбран под 9-10-11-м пиком. Получилось восьмое место, причем в первой десятке выбраны всего двое разыгрывающих. Также в первой десятке только Демин и Флэгг обладают настолько высоким игровым интеллектом, но они закрывают разные позиции. Остальных Егор превосходит игровым интеллектом», — сказал Гомельский «СЭ».

«Бруклин» выбрал 19-летнего Демина на драфте НБА под общим 8-м номером, что является рекордом для российских игроков. Кириленко играл за «Бруклин» в 2013-2014 годах.