Кириленко — Демину: «Главное — удовольствие от игры и вера в себя»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил Егора Демина с тем, что его выбрали на драфте НБА под 8-м номером.

«Поздравляю Егора Демина! Очень рад за Егора, это по-настоящему историческое событие. Быть выбранным так высоко на драфте НБА — огромная честь и рекорд для российского баскетболиста. Понимаю, какая это ответственность и с какими ожиданиями она связана. Но хочу пожелать Егору не думать об этих ожиданиях — просто спокойно вливаться в состав своей новой команды, делать свою работу, расти шаг за шагом. Главное — удовольствие от игры и вера в себя», — написал Кириленко в соцсети к совместному с Деминым фото.

«Бруклин» выбрал 19-летнего Демина на драфте НБА под общим 8-м номером, что является рекордом для российских игроков. Кириленко играл за «Бруклин» в 2013-2014 годах.