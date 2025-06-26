Гомельский: «Демину не надо выходить на площадку, чтобы спасти весь «Нетс». Важно показать то, что умеешь»

Баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» объяснил, в чем преимущество «Бруклин Нетс» для Егора Демина.

«Бруклин» вряд ли будет бороться за плей-офф в новом сезоне. И для Егора это хорошо. Он второй разыгрывающий, будет выходить вместо Д'Анджело Расселла, получит свои минуты в первом сезоне. Учитывая, что Егор бесконфликтный и дисциплинированный, у него должны сложиться нормальные отношения с тренером. Определяющий сезон не этот, а второй. Думаю, в первом он освоится, а во втором покажет все, на что способен. Поздравляю родителей, агента! Да, от игроков первой десятки всегда ждут чего-то необыкновенного. Но не надо выходить на площадку, чтобы спасти весь «Нетс». Надо показывать то, что умеешь и можешь. Так, как было в течение сезона студенческой лиги», — сказал Гомельский «СЭ».

«Бруклин» выбрал 19-летнего Демина на драфте НБА под общим 8-м номером, что является рекордом для российских игроков. Кириленко играл за «Бруклин» в 2013-2014 годах.