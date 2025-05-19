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19 мая 2025, 06:19

Тренер «Оклахомы» Дэйгнолт: «Игроки «Денвера» настоящие зомби — их путь и сопротивление впечатляют»

Руслан Минаев

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт похвалил «Денвер» (125:93) после седьмого матча второго раунда НБА.

«Они показали дух настоящих чемпионов. Их путь до этого момента и сопротивление, которое они нам оказали, впечатляют. Эта команда — настоящие зомби, и мы испытываем к ним глубочайшее уважение. Сейчас мы сильнее, чем в начале серии, и это их заслуга. Они вынудили нас играть на пределе возможностей», — сказал Дэйгнолт на пресс-конференции.

«Оклахома» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Миннесотой».

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