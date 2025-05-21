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21 мая 2025, 06:12

«Оклахома» начала с победы финал Западной конференции против «Миннесоты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Шэй Гилджес-Александер с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в первом матче финала Западной конференции НБА — 114:88.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

Второй матч в серии состоится 23 мая и начнется в 03.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

«Оклахома» — «Миннесота» — 114:88 (20:23, 24:25, 32:18, 38:22)

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (19), Холмгрен (15), Хартенштайн (12).

М: Рэндл (28), Эдвардс (18), Дивинченцо (9), Александер-Уокер (8).

21 мая. Оклахома-Сити. Paycom Center.

Счет в серии: 1-0.

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Оклахома-Сити Тандер
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