«Оклахома» начала с победы финал Западной конференции против «Миннесоты»
«Оклахома» обыграла «Миннесоту» в первом матче финала Западной конференции НБА — 114:88.
Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.
Второй матч в серии состоится 23 мая и начнется в 03.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
«Оклахома» — «Миннесота» — 114:88 (20:23, 24:25, 32:18, 38:22)
О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (19), Холмгрен (15), Хартенштайн (12).
М: Рэндл (28), Эдвардс (18), Дивинченцо (9), Александер-Уокер (8).
21 мая. Оклахома-Сити. Paycom Center.
Счет в серии: 1-0.
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