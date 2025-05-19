Йокич — о вылете «Денвера»: «В ближайшие дни будет много пива»

Центровой «Денвера» Никола Йокич прокомментировал поражение во втором раунде плей-офф НБА против «Оклахомы» (3-4 в серии).

«Седьмая игра была очень похожа на вторую. Мы теряли мяч, не попадали достаточно. Они играли агрессивно, бежали в быстрый прорыв, играли на контратаках. Мы не успевали, а они давили под щитами, забивали свои броски. Да и судья был тот же, что во второй игре. В общем, много общего.

Нам точно нужны изменения. Играть так долго с таким составом — тяжело. Нельзя ожидать, что игроки, которые не провели 20-30 матчей, вдруг станут ключевыми. Но, например, Джулиан и Пейтон проявили себя. Командам с глубоким составом, как «Индиана», «Оклахома», «Миннесота», сейчас проще.

Как команда мы всегда находили способ выиграть. В первом раунде все думали, что «Клипперс» пройдут нас, но мы смогли победить. Мы находили решения... только не сегодня. Лично я оставался здоровым, вложил много труда. Доволен своей работой и тем, что моя система подготовки работает. Сейчас надо решить, играть ли на Евробаскете. Посоветуюсь с тренерами и лидерами сборной. А в ближайшие дни будет много пива», — сказал Йокич на пресс-конференции.

«Оклахома» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Миннесотой». Впервые в истории НБА будет семь разных чемпионов за семь лет.