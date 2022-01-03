«Торонто» переиграл «Нью-Йорк»
«Торонто» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:105. «Рэпторз» одержали вторую победу кряду. «Никс» потерпели второе поражение подряд.
«Торонто» идет на 9-м месте в Восточной конференции. «Нью-Йорк» занимает 11-ю строчку.
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нью-Йорк» — 120:105 (30:27, 26:18, 40:29, 24:31)
Т: Ванвлит (35), Сиакам (20 + 14 подборов), Ануноби (14).
Н: Фурнье (20), Топпин (19), Барретт (19).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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