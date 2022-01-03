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«Торонто» переиграл «Нью-Йорк»

01:58
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«Торонто» переиграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:105. «Рэпторз» одержали вторую победу кряду. «Никс» потерпели второе поражение подряд.

«Торонто» идет на 9-м месте в Восточной конференции. «Нью-Йорк» занимает 11-ю строчку.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 120:105 (30:27, 26:18, 40:29, 24:31)

Т: Ванвлит (35), Сиакам (20 + 14 подборов), Ануноби (14).

Н: Фурнье (20), Топпин (19), Барретт (19).

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Евгений Козинов все материалы автора
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