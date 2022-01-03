«Бостон» вырвал победу у «Орландо», «Кливленд» выиграл у «Индианы»
«Бостон» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:111 ОТ. В других встречах «Кливленд» выиграл у «Индианы» (108:104), «Сакраменто» обыграл «Майами» (115:113).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Орландо» — 116:111 OT (28:19, 17:23, 20:35, 35:23, 16:11)
Б: Браун (50 + 11 подборов), Шредер (21), Смарт (17).
О: Росс (33), Харрис (23), Картер (15 + 16 подборов).
"Кливленд" - «Индиана» — 108:104 (30:30, 28:26, 30:28, 20:20)
К: Мобли (24), Лав (20), Аллен (18 + 11 подборов).
И: Сабонис (32 + 13 подборов), Вашингтон (20), Холидэй (18).
«Сакраменто» — «Майами» — 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23)
С: Хилд (26), Фокс (24), Джонс (18 + 10 подборов).
М: Хирро (22), Юртсевен (22 + 16 подборов), Батлер (21).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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