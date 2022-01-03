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«Бостон» вырвал победу у «Орландо», «Кливленд» выиграл у «Индианы»

04:57

«Бостон» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:111 ОТ. В других встречах «Кливленд» выиграл у «Индианы» (108:104), «Сакраменто» обыграл «Майами» (115:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Орландо» — 116:111 OT (28:19, 17:23, 20:35, 35:23, 16:11)

Б: Браун (50 + 11 подборов), Шредер (21), Смарт (17).

О: Росс (33), Харрис (23), Картер (15 + 16 подборов).

"Кливленд" - «Индиана» — 108:104 (30:30, 28:26, 30:28, 20:20)

К: Мобли (24), Лав (20), Аллен (18 + 11 подборов).

И: Сабонис (32 + 13 подборов), Вашингтон (20), Холидэй (18).

«Сакраменто» — «Майами» — 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23)

С: Хилд (26), Фокс (24), Джонс (18 + 10 подборов).

М: Хирро (22), Юртсевен (22 + 16 подборов), Батлер (21).

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Евгений Козинов все материалы автора
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