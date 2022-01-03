Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Гарнетт назвал пятерку претендентов на награду MVP сезона в НБА

01:49
Теги:

15-кратный участни Матча звезд НБА Кевин Гарнетт назвал свою пятерку претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22. Он опубликовал топ-5 в историях своего Instagram.

По мнению Гарнетта, главным претендентом является разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Следом в порядке убывания идут Демар Дерозан, Зак Лавин (оба — «Чикаго»), Никола Йокич («Денвер») и Кевин Дюрант («Бруклин»).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Медведева и Милохин взорвали зал новогодним номером и нежным поцелуем: обзор полуфинала «Ледникового периода»
Местные жители рассказали о стрельбе из особняка в Москве
0