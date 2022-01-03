Гарнетт назвал пятерку претендентов на награду MVP сезона в НБА
15-кратный участни Матча звезд НБА Кевин Гарнетт назвал свою пятерку претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2021/22. Он опубликовал топ-5 в историях своего Instagram.
По мнению Гарнетта, главным претендентом является разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Следом в порядке убывания идут Демар Дерозан, Зак Лавин (оба — «Чикаго»), Никола Йокич («Денвер») и Кевин Дюрант («Бруклин»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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