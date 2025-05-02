«Сан-Антонио» подтвердил уход Поповича с поста главного тренера

«Сан-Антонио» опубликовали заявление о кадровых перестановках в клубе.

«Сперс» подтвердили, что Грегг Попович покидает пост главного тренера. На этом посту его заменит Митч Джонсон. Попович займет пост президента организации.

«Вклад Тренера Попа в нашу семью, Сан-Антонио, «Сперс» и баскетбол тяжело оценить и понять. Его награды и звания не дают представления о влиянии, которое он оказал на множество людей. Он уникальный человек, лидер и тренер. Вся наша семья, включая болельщиков по всему миру, благодарна ему за эти невероятные 29 лет в качестве главного тренера», — цитирует владельца команда Питера Холта пресс-служба клуба.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что 76-летний тренер не сможет работать в клубе из-за проблем со здоровьем.