Леброн Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки в матче с «Миннесотой»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс завершил сезон-2024/25 с травмой.

40-летний американец столкнулся с защитником «Миннесоты» Донте Дивинченцо в пятом матче первого раунда плей-офф НБА. По информации ESPN, Джеймс получил растяжение медиальной коллатеральной связки второй степени. Восстановление при такой травме занимает от 3 до 5 недель.

«Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА проиграли «Миннесоте» со счетом 1-4 в серии.