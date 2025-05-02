Грегг Попович больше не будет тренером «Сан-Антонио» из-за проблем со здоровьем

Перенесший инсульт главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович покинет свой пост, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

76-летний специалист продолжит работу в клубе — он займет должность президента организации. Попович перенес инсульт в ноябре 2024 года, в сезоне-2024/25 НБА его обязанности исполнял Митч Джонсон.

Попович тренировал «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством «Сперс» пять раз становились чемпионами НБА. Попович трижды выигрывал приз «Тренер года» — в 2003, 2012 и 2014 годах.