Руководители клубов НБА выступили против возобновления сезона, сообщает CNBC.

По сведениям источника, руководители клубов разочарованы отсутствием информации от лиги и хотят досрочно завершить сезон, чтобы подготовиться к следующему.

Ранее стало известно, что в случае возобновления сезона НБА понадобятся 15 тысяч тестов на коронавирус.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 308 555 человек. Зафиксировано 234 112 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 042 953 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 1 095 210 человек. В стране умер 63 831 человек, 155 737 выздоровели.