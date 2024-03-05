Расселл Уэстбрук перенес операцию на руке и рассчитывает вернуться на площадку до конца регулярного сезона

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук перенес операцию на левой руке, сообщает ESPN.

2 марта 35-летний американец получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (140:115). Баскетболист надеется, что сможет вернуться на площадку до старта плей-офф.

В сезоне-2023/24 Уэстбрук принял участие в 58 матчах «Клипперс». Защитник набирает в среднем 11,1 очка, а также делает 5,1 подбора и 4,4 передачи за игру.

«Клипперс» занимают четвертое место в таблице Западной конференции НБА.