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Поздний старт нового сезона может обернуться для НБА потерями до 1 миллиарда долларов

17:00

Руководство НБА опасается, что старт следующего сезона после Рождества приведет к серьезным финансовым потерям. Если лига начнет сезон после Рождества, то может потерять от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов, сообщает ESPN.

НБА и профсоюз игроков лиги отодвинули срок на принятие решения по опции выхода из текущего коллективного соглашения с 30 октября на 6 ноября.

Отсутствие болельщиков на трибунах предположительно обернется дополнительными убытками в размере 4 миллиардов долларов.

Лига предлагает начать регулярный чемпионат 22 декабря и сократить число матчей регулярного чемпионата до 72. Игроки настаивают на том, чтобы начать сезон 18 января — в день Мартина Лютера Кинга.

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