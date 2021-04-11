Центровой «Портленда» Кантер набрал 30 подборов и помог команде победить «Детройт»

«Портленд» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блэйзерс» Дэмиан Лиллард, который набрал 27 очков. Центровой «Портленда» Энес Кантер набрал 24 очка и 30 подборов за игру.

В параллельных матчах «Хьюстон» проиграл «Голден Стэйту», а «Финикс» разгромил «Вашингтон».

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 125:109 (32:30, 33:18, 29:32, 31:29)

Г: Карри (38), Уиггинс (25), Пул (21)

Х: Уолл (30), Огастин (19), Олиник (18 + 11 подборов)

«Финикс» — «Вашингтон» — 134:106 (27:29, 30:26, 44:24, 33:27)

Ф: Букер (27), Бриджес (15), Эйтон (14 + 10 подборов)

В: Нето (24), Уэстбрук (17 + 11 подборов + 14 передач), Смит (12)

«Портленд» — «Детройт» — 118:103 (33:23, 26:27, 36:26, 23:27)

П: Лиллард (27 + 10 передач), Макколлум (26), Кантер (24 + 30 подборов)

Д: Дж. Джексон (21), Ф. Джексон (17), Бэй (14)