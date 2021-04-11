«Бруклин» проиграл «Лейкерс»
«Бруклин» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:126.
Эта победа стала для «озерников» первой за год в матчах против «Нетс». До этого «Лейкерс» побеждали «Бруклин» 24 января 2020 года.
В параллельных встречах «Торонто» обыграл «Кливленд», «Филадельфия» выиграла у «Оклахомы», а «Сакраменто» уступил «Юте».
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Торонто» — 115:135 (26:47, 28:40, 29:13, 32:35)
К: Секстон (29), Гарленд (19), Лав (18)
Т: Трент (44), Флинн (20 + 11 передач), Ануноби (15)
«Бруклин» — «Лейкерс» — 101:126 (25:33, 33:28, 19:31, 24:34)
Б: Дюрант (22), Ирвинг (18), Олдридж (12)
Л: Драммонд (20 + 11 подборов), Шредер (19), Маклемор (17)
«Оклахома» — «Филадельфия» — 93:117 (25:37, 28:29, 23:24, 17:27)
О: Бэйзли (17), Брэдли (16 + 14 подборов), Дорт (15)
Ф: Эмбиид (27), Коркмаз (20), Симмонс, Скотт (оба — 15)
«Юта» — «Сакраменто» (34:31, 25:34, 36:24, 33:23)
Ю: Митчелл (42), Конли (26), Инглс (20)
С: Фокс (30), Холмс (25 + 10 подборов), Хилд (19)
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