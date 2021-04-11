«Бруклин» проиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:126.

Эта победа стала для «озерников» первой за год в матчах против «Нетс». До этого «Лейкерс» побеждали «Бруклин» 24 января 2020 года.

В параллельных встречах «Торонто» обыграл «Кливленд», «Филадельфия» выиграла у «Оклахомы», а «Сакраменто» уступил «Юте».

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Торонто» — 115:135 (26:47, 28:40, 29:13, 32:35)

К: Секстон (29), Гарленд (19), Лав (18)

Т: Трент (44), Флинн (20 + 11 передач), Ануноби (15)

«Бруклин» — «Лейкерс» — 101:126 (25:33, 33:28, 19:31, 24:34)

Б: Дюрант (22), Ирвинг (18), Олдридж (12)

Л: Драммонд (20 + 11 подборов), Шредер (19), Маклемор (17)

«Оклахома» — «Филадельфия» — 93:117 (25:37, 28:29, 23:24, 17:27)

О: Бэйзли (17), Брэдли (16 + 14 подборов), Дорт (15)

Ф: Эмбиид (27), Коркмаз (20), Симмонс, Скотт (оба — 15)

«Юта» — «Сакраменто» (34:31, 25:34, 36:24, 33:23)

Ю: Митчелл (42), Конли (26), Инглс (20)

С: Фокс (30), Холмс (25 + 10 подборов), Хилд (19)