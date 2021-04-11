Кантер установил рекорд «Портленда» по подборам за матч
07:47
Центровой «Портленда» Энес Кантер установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (118:103).
28-летний турок сделал 30 подборов за матч — это рекордный показатель в истории «Портленда».
THIRTY REBOUNDS— Portland Trail Blazers (@trailblazers) April 11, 2021
В сезоне-2020/21 Кантер набирает в среднем 11,9 очка, 11,6 подбора и 0,7 блокшота за матч.
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