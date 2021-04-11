Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Кантер установил рекорд «Портленда» по подборам за матч

07:47
Теги:

Центровой «Портленда» Энес Кантер установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (118:103).

28-летний турок сделал 30 подборов за матч — это рекордный показатель в истории «Портленда».

В сезоне-2020/21 Кантер набирает в среднем 11,9 очка, 11,6 подбора и 0,7 блокшота за матч.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд