«Оклахома» в овертайме победила «Юту», Гилджес-Александер набрал 46 очков

«Оклахома» в овертайме победила «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:125 ОТ. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 46 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Мемфис» на своем паркете проиграл «Финиксу» — 98:117.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Финикс» — 98:117 (23:30, 24:35, 21:26, 30:26)

М: Джарен Джексон (19), Спенсер (14), Смолл (14), Колдуэлл-Поуп (14).

Ф: Брукс (21), Аллен (19), Букер (13), О'Нил (12), Уильямс (12 + 12 подборов).

«Оклахома» — «Юта» — 129:125 ОТ (31:22, 27:31, 33:33, 23:28, 15:11)

О: Гилджес-Александер (46), Холмгрен (23 + 12 подборов), Джейлен Уильямс (17).

Ю: Маркканен (29 + 13 подборов), Джордж (25 + 11 передач), Нуркич (15 + 15 подборов).