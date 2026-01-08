Баскетбол
Сегодня, 06:24

«Бруклин» в овертайме проиграл «Орландо», Дёмин набрал 18 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Егор Дёмин против Энтони Блэка.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:104 ОТ.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 32 минуты, набрал 18 очков, сделал 5 подборов и 5 результативных передач.

Самым результативным игроком стал форвард Майкл Портер, набравший 34 очка.

Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро оформил дабл-дабл — 30 очков и 14 подборов.

«Орландо» с результатом 21-17 занимает 7-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 11-23.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Орландо» — 103:104 ОТ (23:21, 20:27, 21:31, 29:14, 10:11)

Б: Портер (34), Дёмин (18), Клауни (10), Томас (10).

О: Банкеро (30 + 14 подборов), Картер (20), да Силва (14), Пенда (13 + 11 подборов).

