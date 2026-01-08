«Сан-Антонио» победил «Лейкерс», Дончич сделал трипл-дабл с 38 очками

«Сан-Антонио» дома обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:91.

У хозяев самым результативным игроком стал Келдон Джонсон — 27 очков, дабл-дабл на счету Виктора Вембаньямы — 16 очков и 14 подборов. У гостей трипл-дабл сделал Лука Дончич — 38 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Сперс» одержали 26-ю победу в 37 матчах и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» с 23 победами и 12 поражениями — на четвертой строчке.

«Хьюстон» на выезде проиграл «Портленду» со счетом 102:103. У гостей 37 очков на счету Кевина Дюранта, у хозяев 41 очко набрал Дени Авдия.

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«Сан-Антонио» — «Лейкерс» — 107:91 (26:23, 22:20, 31:25, 28:23)

8 января. Сан-Антонио. «AT&T Center».

«Портленд» — «Хьюстон» — 103:102 (25:22, 32:25, 24:28, 22:27)

8 января. Портленд. «Moda Center».