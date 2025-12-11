«Оклахома» победила «Финикс» и вышла в полуфинал Кубка НБА
«Оклахома-Сити» выиграла у «Финикса» в 1/4 финала Кубка НБА — 138:89.
Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 28 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В полуфинале «Оклахома» сыграет против победителя матча «Лейкерс» — «Сан-Антонио».
Кубок НБА
1/4 финала
Западная конференция
«Оклахома-Сити» — «Финикс» — 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17)
О: Гилджес-Александер (28), Холмгрен (24), Джейлен Уильямс (15), Дорт (12).
Ф: Брукс (16), Гудвин (15), Буей (14), Аллен (10).
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