Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

11 декабря 2025, 06:04

«Оклахома» победила «Финикс» и вышла в полуфинал Кубка НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

«Оклахома-Сити» выиграла у «Финикса» в 1/4 финала Кубка НБА — 138:89.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 28 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В полуфинале «Оклахома» сыграет против победителя матча «Лейкерс» — «Сан-Антонио».

Кубок НБА

1/4 финала

Западная конференция

«Оклахома-Сити» — «Финикс» — 138:89 (38:23, 36:25, 36:24, 28:17)

О: Гилджес-Александер (28), Холмгрен (24), Джейлен Уильямс (15), Дорт (12).

Ф: Брукс (16), Гудвин (15), Буей (14), Аллен (10).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
Читайте также
США и Иран условились создать четыре рабочие группы на переговорах
Мбаппе называют диктатором. Откуда взялось это прозвище?
«Зенит» поставил гигантский ценник за Луиса Энрике, а Баринов может уехать в Грецию. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 июня
Норвегия обыграла Сенегал со счетом 3:2 в матче второго тура ЧМ-2026
На Кубе объявили траур в связи со смертью революционера Рамиро Вальдеса
Третья сила. «Спартак» идет за золотом — это реально? Колонка Казакова
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нью-Йорк» выиграл у «Торонто» и вышел в полуфинал Кубка НБА

«Сан-Антонио» обыграл «Лейкерс» в четвертьфинале Кубка НБА

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости