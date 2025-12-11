«Сан-Антонио» обыграл «Лейкерс» в четвертьфинале Кубка НБА

«Сан-Антонио» победил «Лейкерс» в четвертьфинальном матче Кубка НБА — 132:119. Игра проходила в Лос-Анджелесе.

Самым результативным игроком встречи стал словенский центровой «Лейкерс» Лука Дончич — у него 35 очков.

В полуфинале «Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой».

Кубок НБА

1/4 финала

Западная конференция

«Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 132:119 (30:39, 28:31, 29:34, 32:28)

Л: Дончич (35 очков), Смарт (20), Джеймс (19 + 15 подборов)

С: Касл (30 + 10 подборов), Фокс (20), Джонсон (17)