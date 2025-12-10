«Нью-Йорк» выиграл у «Торонто» и вышел в полуфинал Кубка НБА

«Нью-Йорк» выиграл у «Торонто» в матче Кубка НБА — 117:101. Игра прошла на паркете «Скотиабанк Арены». Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, который набрал 35 очков. В полуфинале «Нью-Йорк» сыграет против «Орландо», который победил «Майами» (117:108). Кубок НБА 1/4 финала Восточная конфреенция «Торонто» — «Нью-Йорк» — 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23) Т: Ингрэм (31), Шэд (20), Барнс (13), Уолтер (13). Н: Брансон (35), Харт (21), Бриджес (15), Таунс (14 + 17 подборов), Ануноби (13).