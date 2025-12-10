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10 декабря 2025, 07:25

«Нью-Йорк» выиграл у «Торонто» и вышел в полуфинал Кубка НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нью-Йорк» выиграл у «Торонто» в матче Кубка НБА — 117:101. Игра прошла на паркете «Скотиабанк Арены».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, который набрал 35 очков.

В полуфинале «Нью-Йорк» сыграет против «Орландо», который победил «Майами» (117:108).

Кубок НБА

1/4 финала

Восточная конфреенция

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23)

Т: Ингрэм (31), Шэд (20), Барнс (13), Уолтер (13).

Н: Брансон (35), Харт (21), Бриджес (15), Таунс (14 + 17 подборов), Ануноби (13).

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БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
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