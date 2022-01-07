«Нью-Йорк» обыграл «Бостон»
«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» (108:105), «Мемфис» разгромил «Детройт» (118:88), «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Голден Стейт» (101:96) в регулярном чемпионате НБА.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Йорк» — «Бостон» — 108:105 (18:25, 29:38, 30:21, 31:21)
7 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
«Мемфис» — «Детройт» — 118:88 (32:18, 30:28, 28:22, 28:20)
7 января. Мемфис. «FedExForum».
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 101:96 (16:22, 31:24, 28:27, 26:23)
7 января. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю