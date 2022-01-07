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«Нью-Йорк» обыграл «Бостон»

06:34

«Нью-Йорк» обыграл «Бостон» (108:105), «Мемфис» разгромил «Детройт» (118:88), «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Голден Стейт» (101:96) в регулярном чемпионате НБА.

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НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 108:105 (18:25, 29:38, 30:21, 31:21)
7 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Мемфис» — «Детройт» — 118:88 (32:18, 30:28, 28:22, 28:20)
7 января. Мемфис. «FedExForum».

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 101:96 (16:22, 31:24, 28:27, 26:23)
7 января. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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