Гобер и Холидей попали в коронавирусный протокол НБА
Центровой «Юты» Руди Гобер и защитник «Милуоки» Джру Холидей включены в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.
По данным источника, Гобер ранее сдал два отрицательных экспресс-теста, но ПЦР-тест позднее дал положительный результат.
Оба игрока отправляются на самоизоляцию и пропустят ближайшие матчи. 8 января «Милуоки» сыграет с «Бруклином», а «Юта» с «Торонто».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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