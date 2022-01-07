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Гобер и Холидей попали в коронавирусный протокол НБА

02:10
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Центровой «Юты» Руди Гобер и защитник «Милуоки» Джру Холидей включены в коронавирусный протокол НБА, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа.

По данным источника, Гобер ранее сдал два отрицательных экспресс-теста, но ПЦР-тест позднее дал положительный результат.

Оба игрока отправляются на самоизоляцию и пропустят ближайшие матчи. 8 января «Милуоки» сыграет с «Бруклином», а «Юта» с «Торонто».

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное