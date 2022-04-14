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Сегодня, 06:53

Форвард «Шарлотт» Бриджес швырнул капой в болельщицу после удаления

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес получил два технических фола в четвертой четверти матча плей-ин НБА с «Атлантой» (103:132).

После удаления 24-летний американец не сдержал эмоций и швырнул в трибуны свою капу. Игрок попал в болельщицу.

«Кто-нибудь, помогите мне связаться с этой юной леди. Мои действия неприемлемы», — написал в Twitter Бриджес.

Дисциплинарный комитет НБА рассмотрит данный инцидент, после чего вынесет решение.

БК Шарлотт Хорнетс
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