Форвард «Шарлотт» Бриджес швырнул капой в болельщицу после удаления

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес получил два технических фола в четвертой четверти матча плей-ин НБА с «Атлантой» (103:132).

После удаления 24-летний американец не сдержал эмоций и швырнул в трибуны свою капу. Игрок попал в болельщицу.

«Кто-нибудь, помогите мне связаться с этой юной леди. Мои действия неприемлемы», — написал в Twitter Бриджес.

Дисциплинарный комитет НБА рассмотрит данный инцидент, после чего вынесет решение.