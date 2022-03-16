60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» разгромить «Орландо»
«Бруклин» крупно переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 150:108.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Мемфис» — 102:135 (25:32, 24:42, 21:30, 32:31)
И: Смит (15), Хилд (14), Вашингтон (13), Брогдон (12).
М: Бэйн (21), Джарен Джексон (19), Мелтон (18).
«Орландо» — «Бруклин» — 108:150 (30:48, 26:38, 33:30, 19:34)
О: Энтони (19), Картер (18), М. Вагнер (17 + 11 подборов), Ф. Вагнер (16).
Б: Ирвинг (60), Дюрант (19), Миллс (15), Эдвардс (14).
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