Сын Скотти Пиппена скончался в 33 года

Шестикратный победитель НБА Скотти Пиппен 19 апреля на своей странице в Instagram рассказал о смерти сына Антрона в возрасте 33 лет.

«Мое сердце разбито на много частей. Вчера я попрощался со своим сыном Антроном. Вспоминаю те моменты, когда мы вдвоем обсуждали баскетбол, ведь так любили эту игру. У Антрона была хроническая астма, из-за которой сын так и не попал в НБА. Я люблю тебя, сынок, спи спокойно, пока мы не встретимся снова», — написал Пиппен.

Антрон Пиппен — единственный сын от первого брака с Карен Макколлум. от второго брака с Ларсой Юн у Пиппена четверо детей.