«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» и вышла в финал конференции
«Миннесота» выиграла у «Голден Стэйт» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 121:110. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.
Форвард «волков» Джулиус Рэндл набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.
В финале Западной конференции «Миннесота» сыграет с победителем пары «Оклахома-Сити» — «Денвер» (3-2).
НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 121:110 (30:23, 32:24, 31:25, 28:38)
М: Рэндл (29), Эдвардс (22 + 12 передач), Гобер (17), Конли (16).
Г: Подземски (28), Куминга (26), Батлер (17).
Счет в серии: 4-1.
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