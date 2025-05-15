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15 мая 2025, 07:15

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» и вышла в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» выиграла у «Голден Стэйт» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 121:110. «Тимбервулвз» выиграли серию — 4-1.

Форвард «волков» Джулиус Рэндл набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В финале Западной конференции «Миннесота» сыграет с победителем пары «Оклахома-Сити» — «Денвер» (3-2).

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 121:110 (30:23, 32:24, 31:25, 28:38)

М: Рэндл (29), Эдвардс (22 + 12 передач), Гобер (17), Конли (16).

Г: Подземски (28), Куминга (26), Батлер (17).

Счет в серии: 4-1.

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