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15 мая 2025, 09:20

Клюндикова не попала в окончательный состав «Лос-Анджелеса» на новый сезон НБА: «Рассматриваю разные варианты»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Мария Клюндикова.
Фото из личного архива Марии Клюндиковой

MVP завершившегося чемпионата России Мария Клюндикова не попала в финальный состав «Лос-Анджелес Спаркс» на сезон-2025.

«Благодарна «Спаркс» за возможность пройти с командой предсезонку и вернуться в ритм WNBA. Это был важный этап для меня — как для спортсменки и как для человека. Пока еще не принято окончательное решение: мы с моими агентами рассматриваем разные варианты, включая возможность подписания с другой командой WNBA или взятия небольшой паузы. Работа над собой продолжается», — отметила «СЭ» центровая сборной России.

Клюндикова уже выступала за клуб из Лос-Анджелеса в сезонах-2018 и -2019.

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Мария Клюндикова (Вадеева)
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