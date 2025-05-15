Клюндикова не попала в окончательный состав «Лос-Анджелеса» на новый сезон НБА: «Рассматриваю разные варианты»

MVP завершившегося чемпионата России Мария Клюндикова не попала в финальный состав «Лос-Анджелес Спаркс» на сезон-2025.

«Благодарна «Спаркс» за возможность пройти с командой предсезонку и вернуться в ритм WNBA. Это был важный этап для меня — как для спортсменки и как для человека. Пока еще не принято окончательное решение: мы с моими агентами рассматриваем разные варианты, включая возможность подписания с другой командой WNBA или взятия небольшой паузы. Работа над собой продолжается», — отметила «СЭ» центровая сборной России.

Клюндикова уже выступала за клуб из Лос-Анджелеса в сезонах-2018 и -2019.