«Бостон» обыграл «Нью-Йорк» в пятом матче серии

«Бостон» выиграл у «Нью-Йорка» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 127:102. «Селтикс» сократили счет в серии — 2-3.

Атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч в серии состоится 17 мая и начнется в 03:00 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Бостон» — «Нью-Йорк» — 127:102 (30:32, 29:27, 32:17, 36:26)

Б: Уайт (34), Браун (26 + 12 передач), Притчард (17), Холидэй (14).

Н: Харт (24), Брансон (22), Таунс (19).

15 мая. Бостон. «TD Garden».

Счет в серии: 2-3.